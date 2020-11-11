11 Kasım 2020, Çarşamba
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İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Ayda bebek ile dalga geçen TikTokçu Ceylin Akçalı'ya büyük tepki

'deki depremin acıları hala tazeyken 'ta ortaya çıkan video tüm ’yi şoke etti.  isimli hesaptan paylaşılan videoda, 91 saat sonra enkaz altından çıkarılan Gezgin'in yaşadıkları alay konusu edildi. Ceylin Akçalı'nın Ayda bebeğin enkaz altında kalmasıyla ilgili dalga geçtiği anlar büyük tepki çekti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.11.2020 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020
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İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Ayda bebek ile dalga geçen TikTokçu Ceylin Akçalı'ya büyük tepki

'deki depremde hayatını kaybedenlerin hüznünü yaşarken 'ta paylaşılan bir video bugün gündem oldu.

İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Ayda bebek ile dalga geçen TikTokçu Ceylin Akçalı'ya büyük tepki İZMİR'DEKİ DEPREMDE ENKAZ ALTINDA KALAN AYDA BEBEK İLE DALGA GEÇEN TİKTOKÇU CEYLİN AKÇALI'YA BÜYÜK TEPKİ

Ceylik Akçalı isimli bir kişinin bebeğin enkazından çıkarılması, annesini kaybetmesi ve daha sonra yaşadıklarıyla ilgili hazırladığı video büyük tepki topladı. Enkazın altından çıkarılma anını kendince betimleyen , fonda çalınan müzikle de ne denli ciddiyetsiz olduğunu gözler önüne serdi.

"ANNE SES VER ANNE, NE OLUR ÖLME"

Ceylin Akçalı'nın TikTok'taki videosunda en akılda kalan noktalardan biri de "Anne ses ver anne, ne olur ölme" kısmı.

Deprem enkazında annesini kaybeden Ayda bebeğin yaşadıklarıyla dalga geçen o anları betimleyerek takipçi kazanmak isteyen bu genç kız sosyal platformlarda büyük tepki çekti.

"EVİMİZDEN GERİYE KALAN SADECE BİR YIKINTI"

91 saat sonra enkaz altından kurtarıldığı anları da betimleyen Ceylin Akçalı, yırtık kıyafetleriyle enkazdan çıktıktan sonra yıkılan binanın yanına giderek "Evimizden geriye kalan sadece bir yıkıntı" cümlelerini söylüyor.

Binlerce insanın en kötü anlarının sadece izlenme ve prim yapma duygusuyla bu denli kullanılması tüm izleyenlerin kalbini yaraladı.

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