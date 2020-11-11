Manisalı Melek 40 kilo ile başladı şimdi yıllık 50 ton cennet elmasını kurutup satıyor

HEMCİNSLERİNE ÇAĞRIDA BULUNDU

Yılmaz, hemcinslerine de çağrıda bulunarak, "40 kilo ile balkonda kurutmayla başladım. 'Olacak mı' dedim, oldu. Yapımızda var. Kadınlarımız girişimci. Ben de bundan yola çıkarak, 'Yapabilirim' dedim. Eşim ve dayımda bana destek verdi, bu şekilde ilerledik. Bu işlerden çekinmeyin. Kadınlar her zaman daha azimlidir. Kadınların elinden her şey gelebilir" diye konuştu.