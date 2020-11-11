Libyalı kadın avukat Henan Berasi'nin Hafter milislerince öldürülmesine dünyadan tepki yağıyor

LİBYA İÇİŞLERİ BAKANI BAŞAĞA: UTANÇ VERİCİ BİR TİRANLIK BİÇİMİ

Libyalı kadın hukukçunun öldürülmesi ülke içinde de tepkilere yol açtı.

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, avukat Berasi için rahmet dileyerek, "ailesine ve meslektaşlarına en içten taziyelerini" iletti.

Başağa, şunları ekledi:

"İnsan hakları savunucuları ve düşüncelerini paylaşanların öldürülmesi ve seslerinin susturulması kabul edilemez bir suç, utanç verici bir tiranlık biçimi ve sivil ve demokratik bir devlet kurma ümidini yok etmeye yönelik çaresiz bir girişimdir."

Libya Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı kınama açıklamasında da, "Berasi'nin yayalarla dolu bir cadde kurşunlanarak suikasta uğraması, bu eylemin faillerinin vahşetini ve insanlıktan tamamen yoksun olduklarını göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

Başkent Trablus merkezli Taghyeer Kadın Vakfı, saldırıyı, "kadınları hedef alan ve ifade özgürlüklerini gasp eden bir terör eylemi" olarak değerlendirdiği açıklamasında, yetkili makamları "failleri bulmaya ve en ağır cezayı vermeye" çağırdı.

Libya Avukatlar Genel Sendikası'nın, meslektaşları Berasi'nin ailesine ve tüm hukuk camiasına taziye mesajı ilettiği açıklamasında ise, "bu planlanmış korkakça eylemin, hakkı dile getiren, ezilen ve bastırılanların hakkını savunan avukatların sesini kısamayacağı" kaydedildi.

Berasi suikastına tepki gösteren açıklamaların bazılarında, hak ihlalleri ve suçlara karşı ses çıkarma cesaretini gösteren Libyalı kadınların buna benzer tehditlerle karşı karşıya olduklarına dikkat çekildi.