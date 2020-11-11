11 Kasım 2020, Çarşamba
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Hakkari'de PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberine göre... 'da jandarma ekiplerinde düzenlenen operasyonda terör örgütü 'ya ait el bombası, sevk fişeği ve ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.11.2020
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Hakkari'de PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçesine bağlı Keçili Mahallesi kırsal alanında, terör örgütü mensuplarına ait silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında tespit edilen bir sığınakta, terör örgütü mensuplarına ait 11 el bombası, 11 el bombası fünyesi, 8 roketatar anti tank mühimmatı, 9 sevk fişeği, 5 EYP (El Yapımı ) düzeneği, 1 bin 175 adet bixi mühimmatı ile patlayıcı maddeler C3 ve C4 ele geçirildi.

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