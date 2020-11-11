Hakkari'de PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında tespit edilen bir sığınakta, terör örgütü mensuplarına ait 11 el bombası, 11 el bombası fünyesi, 8 roketatar anti tank mühimmatı, 9 sevk fişeği, 5 EYP (El Yapımı Patlayıcı) düzeneği, 1 bin 175 adet bixi mühimmatı ile patlayıcı maddeler C3 ve C4 ele geçirildi.