11 Kasım 2020, Çarşamba
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Vicdanları sızlatan görüntü! 2 köpeği otomobille ezdi...

Son dakika haberine göre; 'de vicdanları sızlatan bir olay meydana geldi. Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir kişi akaryakıt istasyonunda 2 köpeği otomobille ezdi. O anlar güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

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Giriş Tarihi: 11.11.2020
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Vicdanları sızlatan görüntü! 2 köpeği otomobille ezdi...

'de otomobilin istasyonunda pompaların önünde yatan iki köpeği ezme anı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Sürücü durmayarak yoluna devam ederken; köpeklerden biri öldü, yaralı köpek de veterinere götürülerek tedavi altına alındı.


Olay, dün sabah saatlerinde Erdek ilçesindeki bir benzin istasyonunda meydana geldi. Benzin istasyonuna gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 KNT 11 plakalı otomobil, pompaların önünde yatan iki köpeğin üzerinden geçti.

Köpekler olayın ardından yerden kalkıp koşmaya başlarken, otomobil sürücüsü ise yoluna devam etti. Bir süre sonra köpeklerden biri istasyonda yere yığılarak öldü.

Ağır yaralanan diğer köpek ise çevredekilerin yardımıyla veterinere götürülerek, tedaviye alındı.


SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Otomobilin, köpekleri ezdiği anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Hayvan Hakları Federasyonu'nun () sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülere, tepki yağdı. HAYTAP'ın şikayeti üzerine otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Köpekleri ezdi ardına bile bakmadı! KÖPEKLERİ EZDİ ARDINA BİLE BAKMADI!

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