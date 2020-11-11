Vicdanları sızlatan görüntü! 2 köpeği otomobille ezdi...

Balıkesir'de otomobilin benzin istasyonunda pompaların önünde yatan iki köpeği ezme anı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Sürücü durmayarak yoluna devam ederken; köpeklerden biri öldü, yaralı köpek de veterinere götürülerek tedavi altına alındı.