İzmir'deki depremin acıları hala tazeyken TikTok'ta ortaya çıkan video tüm Türkiye’yi şoke etti. Ceylin Akçalı isimli hesaptan paylaşılan videoda, 91 saat sonra enkaz altından çıkarılan Ayda Gezgin'in yaşadıkları alay konusu edildi. Ceylin Akçalı'nın Ayda bebeğin enkaz altında kalmasıyla ilgili dalga geçtiği anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.