- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Ayda bebek ile dalga geçen TikTokçu Ceylin Akçalı'ya büyük tepki
İzmir'deki depremin acıları hala tazeyken TikTok'ta ortaya çıkan video tüm Türkiye’yi şoke etti. Ceylin Akçalı isimli hesaptan paylaşılan videoda, 91 saat sonra enkaz altından çıkarılan Ayda Gezgin'in yaşadıkları alay konusu edildi. Ceylin Akçalı'nın Ayda bebeğin enkaz altında kalmasıyla ilgili dalga geçtiği anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.