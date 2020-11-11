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İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Ayda bebek ile dalga geçen TikTokçu Ceylin Akçalı'ya büyük tepki

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Giriş: 11.11.2020 12:37
Güncelleme:11.11.2020 12:46
İzmir'deki depremin acıları hala tazeyken TikTok'ta ortaya çıkan video tüm Türkiye’yi şoke etti. Ceylin Akçalı isimli hesaptan paylaşılan videoda, 91 saat sonra enkaz altından çıkarılan Ayda Gezgin'in yaşadıkları alay konusu edildi. Ceylin Akçalı'nın Ayda bebeğin enkaz altında kalmasıyla ilgili dalga geçtiği anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.
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