Pandemi servislerindeki hemşirelerden büyük fedakarlık!
Türkiye koronavirüsle mücadelesinde sağlık personelinin verdiği amansız mücadeleyle, hastanede yatan hastalarına büyük bir titizlikle bakıyor. Bingöl'de koronavirüsle mücadelede yoğun bakım servisinde çalışan hemşirelerin verdiği emek ve yorgunluğu gösteren anlar fotoğraflara yansıdı.
Herkesin maske ve sosyal mesafeye ciddi anlamda dikkat etmesini isteyen Çoban, Covid-19 ile bir savaş verdiklerini herkesin kendilerine destek vermesini beklediklerini aktardı.
Fotoğraftaki anıma gelince, Covid hastalarının yoğun ve aktif olduğu bir dönemde beraber mesai yaptığımız arkadaşımızla birlikte 3 saatlik bir tulum serüveninin ardından ıslak bir şekilde dışarı çıkmamız sadece fotoğrafın görünen kısmıydı.
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24 saatlik süreçte 4-5 forma tulum değiştirdiğimiz oluyor. Bu süreç çok zorlu bir ve sıkıntılı bir süreç. Bu süreçte iki kez çok büyük tedirginlik yaşadım. Birincisi kardeşimin testinin pozitif çıktığı gündü çünkü acaba benden mi bulaştı korkusunu yaşadım. İkincisi ise yoğun bakıma aldığımız hastanın nefes alırken acı çekmesine şahit olmak bende büyük travma oluşturdu. Bir insanda nasıl boğularak ölme korkusu varsa o yaşandı ve cihaza bağlanmak zorunda kaldı. Sizden ricamız sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymanız" diyerek destek istedi.