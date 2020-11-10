Manisa'da Kovid-19 paniği! Bir anda yere yığıldı

Manisa'da öğle saatlerinde insan yoğunluğunun en fazla olduğu meydanlardan birinde fenalaşarak yere yığılan adam korona virüs korkusuyla kısa süreli paniğe neden oldu. Kendisine ilk müdahaleyi yapan adama sarılıp ağlayan adamın ise alkol aldığı ortaya çıktı.