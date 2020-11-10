10 Kasım 2020, Salı
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Gaziantep'te 726 kişiye maske ve sosyal mesafe cezası

’te korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 743 kişiye para cezası kesildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.11.2020
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Gaziantep'te 726 kişiye maske ve sosyal mesafe cezası

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 726 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten ceza uygulandı.

Denetimlerde, 17 şahsa ise karantina hükümlerine aykırı davranmaktan ceza kesildi.

Ayrıca 447 iş yerinde yapılan denetimlerde ise 1 iş yerine kural ihlalinden yaptırım uygulandı.

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