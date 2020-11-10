Görülmemiş kaza! Ölüm nedeni şoke etti...
Son dakika haberine göre; Samsun'da evinin önünde ip atlarken düşen genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Taşpınar Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Sinem Gürgün evinin önünde ip atlarken düştü.
Yaralanan genç kız Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gürgün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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