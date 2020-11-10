Koruma altında bulunan 200 yıllık evde yangın çıktı

Evde kimsenin oturmadığı ve koruma altında olduğu belirtilen tarihi evde yangın çıkması neticesinde vatandaşlar ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa süre içerisinde yangını kontrol altına aldı.

Yangının çıkış nedeni ise yapılacak çalışmaların ardında netlik kazanacak.

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