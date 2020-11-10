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Koruma altında bulunan 200 yıllık evde yangın çıktı

’de yaklaşık 200 yıllık tarihi evde çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
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Koruma altında bulunan 200 yıllık evde yangın çıktı

, Buldan ilçesi Çaybaşı Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çetin'e ait olduğu belirtilen yaklaşık 200 yıllık tarihi evde akşam saatlerinde çıktı.

Evde kimsenin oturmadığı ve koruma altında olduğu belirtilen tarihi evde yangın çıkması neticesinde vatandaşlar ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa süre içerisinde yangını kontrol altına aldı.

Yangının çıkış nedeni ise yapılacak çalışmaların ardında netlik kazanacak.

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