Sadece Rusya ve ABD üretiyor! Eskişehir'de ele geçirildi: Gramı 4 milyon dolar

Gram fiyatının yaklaşık 4 milyon lira olduğu tespit edilen madde incelenmesi için Atom Enerjisi Kurumuna gönderildi.

KALİFORNİYUM NEDİR?

Radyoaktif metalik bir kimyasal element olan kaliforniyum, ilk kez 1950 senesinde Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'deki laboratuvarda küriyumun alfa parçacıkları ile bombardıman edilmesiyle üretildi. Çok sınırlı miktarda bulunduğu için kullanım alanı da oldukça sınırlı olan element, nükleer reaktörlerin başlatılmasında fisyon parçacıkları kaynağı olarak kullanılır.

GRAMI 4 MİLYON DOLAR

Bunun yanında altın ya da gümüş arama çalışmalarında nötron kaynağı olarak da kullanımı vardır. Her yıl sadece ABD ve Rusya'daki merkezlerde miligram ölçüsünde sentezlendiği için, gramı 4 milyon dolar değerindedir.