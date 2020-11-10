Kocaeli’de kadın kocasını sevgilisine öldürttü! Bu sözlerle servet kalmak istedi

Edinilen bilgilere göre, 7 Kasım 2017 tarihinde polis merkezine giden kadın, oğlu Hüsnü Güntaç'ın (42) kayıp olduğunu belirtti. Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, kayıp şahsın yakınlarının ifadesi sonrasında Güntaç'ın eşi Sibel Güntaç'ı takibe aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu dedektiflerince başlatılan takip sonrasında Hüsnü Güntaç'ın aracını sevgilisi Fahrettin Özcan ile kullandığı belirlenen Sibel Güntaç'ın Kütahya'da olduğu belirlendi.

Tespit sonrası harekete geçen polis ekiplerince Kütahya'da düzenlenen operasyonda Güntaç ve sevgilisi Özcan, birlikte yaşadıkları kiralık evde gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki ifadelerinde sevgili olduklarını ve Sibel Güntaç'ın kendisini dövdüğünü iddia ettiği kocasını Fahrettin Özcan'a öldürttüğünü, cesedi ise battaniyeye sararak Yalova'nın Altınova ilçesi Karadere Köyü yakınlarında bir araziye gömdüklerini ifade etti. İtiraf sonrası yapılan incelemede Hüznü Güntaç'ın cesedi belirlenen yerden çıkarılırken, Sibel Güntaç ve sevgilisi Özcan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.