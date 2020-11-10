Çanakkale'de feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Çarpma sonucunda araç içerisinde bulunan sürücü Hüseyin Taş, Esma Taş ve Efendi Aydemir kaza yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Araç içerisindeki Nadire Aydemir ise ağır yaralanarak ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, yaralı Aydemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.