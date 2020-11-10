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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Polislere ateş açan iki şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... 'un ilçesinde ticareti yapılan eve operasyon düzenleyen polis ekibine ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, polis ekipleri 734. Sokak'taki bir binada uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi. Söz konusu adrese baskın yapan ekibe içeride bulunan 2 şüpheli ateş açtı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Polislere ateş açan iki şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri 734. Sokak'taki bir binada ticareti yapıldığını belirledi. Söz konusu adrese baskın yapan ekibe içeride bulunan 2 şüpheli ateş açtı.

Bunun üzerine özel harekat ve İlçe Emniyet Müdürlüğünden çok sayıda ekip destek için olay yerine geldi. Ekipler, sokağın araç ve yaya trafiğine kapatılmasının ardından düzenledikleri operasyonla zanlıları yakaladı.

Evde yapılan aramada uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirilirken 2 şüpheli emniyete götürüldü.

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