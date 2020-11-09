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Ardahan'da 2 köy karantinaya alındı

'ın Göle ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 köy karantinaya alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.11.2020 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020
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Ardahan'da 2 köy karantinaya alındı

Göle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Covid-19 vakaları tespit edilen Kuytuca ve Çakıldere köylerinde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Kurul, karantinaya alınan köylerde güvenlik ve sağlık tedbirlerinin uygulanmasına ve alınan kararlara uymayanlara adli ve idari yaptırım uygulanmasına karar verdi.

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