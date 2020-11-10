İstanbul’da derenin mavi akmasına neden kot yıkama atölyesi mühürlendi

Aynı zamanda arıtma tesisi bulunmayan atölyenin deşarj için de izin almadığını belirledik. Bugün burayı mühürleyerek kapatıyoruz. Alibeyköy Barajı'na uzanan derede siyah ve mavi tonlarda akan suyun ise İSKİ ekiplerinin yapacağı çalışma neticesinde netlik kazanacak. İSKİ ekipleri de bu kot yıkama atölyesine gelerek gerekli incelemeleri yapacaklar" dedi.