Göğsünden bıçaklanarak öldürülen Gamze'nin ailesi: intihar süsü vermek istediler

'KANLI TAYTIN KARŞI DAİREDEKİ ÇAMAŞIR MAKİNESİNE NASIL GİTTİĞİNİ BİLMİYORUM'

Bölüm, ifadesinin devamında, "112'yi aradım, 'Kız arkadaşım yaralı dedim. Ne kadar süreyle yattığını sordular, ben de '10 dakika kadar' dedim. Gamze'nin nabzının atmadığını, ağzından köpük geldiğini görmem üzerine Muharrem kalp masajı yaptı, ben de suni teneffüs yaptım. 112 ekipleri geldi Gamze'nin öldüğünü söylediler. Gamze'yi öldürme kastım yoktu. Bıçakla üzerime geldiği için, kendimi korumak için, bileklerinden tutup ittiğim için olay oldu. Aramızda sorun yoktu. Gamze'nin taytının karşı dairedeki çamaşır makinesine nasıl gittiğini bilmiyorum. Bir anda karışıklık oldu" dedi.

GAMZE ÖLÜMÜ BEKLERKEN SİGARA İÇMİŞLER

Bölüm, ifadesinin sonunda şöyle konuştu:

"Muharrem ile Gamze'ye müdahale ettiğimiz esnada kendindeydi. Hatta, Muharrem, Gamze'den dilini çıkarmasını istedi. O da çıkardı. Gamze, 'Ben iyiyim' diyordu, hatta biz beklerken sigara içtik. Olay nedeniyle üzgünüm, üzerine atılı suçu kabul etmiyorum."