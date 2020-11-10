10 Kasım resmi tatil mi? Milli mücadelenin önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında saygı ve özlemle anılıyor. 10 Kasım'da Atatürk'ü anma mesajları yayımlayan vatandaşlar, bu günün resmi tatil olup olmadığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Çarşamba günü okullar tatil mi? Bugün EBA canlı ders var mı? İşte cevaplar...

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ? OKUL VE EBA CANLI DERS VAR MI?

Bu yıl "10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü", Salı gününe denk geliyor. 10 Kasım resmi tatil olmadığı için, eğitim öğretim ile birlikte normal iş günü devam edecek.