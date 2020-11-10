Ankara'da 3 müteahhit ev almak isteyenlerin hayatını kabusa çevirdi! Akrabalarını bile dolandırdılar...

AKRABALARINI BİLE DOLANDIRDILAR

EV almak isteyen vatandaşların hayatları bir anda kabusa döndü. Üstelik dolandırılanlar arasında müteahhidin yakın akrabaları da vardı. Kimi 50 bin kaptırdı kimi 150 kimi de 200 binini kaptırdı hepsinin hayali aynıydı ev sahibi olmak kaderleri de aynı oldu aynı müteahhit tarafından dolandırıldılar. Şerife Sekü, Bahattin Sekü, Dede Ahmet İnce, Selahattin Eyubi Çilesiz, Sevim Yurtsever ve Ekrem Yalçın dolandırılan vatandaşlardan sadece bir kaçı. Başlarına gelen olayı anlatan mağdurlar şöyle konuştu:

- 2 tane daire aldık buradan. 200 bin lira para ödedik ama aldığınızı sandınız aslında...

- Her gün geliyorduk eve aynı eve biri daha geldi o dedi bizim ben dedim bizim. Ondan sonra ayıktık inşaat durdu gelmediler, mağdurum.

- Mahkeme öncesi bize teklifi şuydu davayı çekin size evinizi vereyim. Mağdur olan biz değilmişiz de sanki karşı tarafmış gibi hareket edildi.

- Hakimin verdiği kararı bir türlü anlamıyoruz kesinlikle buradaki insanlar dinlenmedi.

- 13 sene önce 200 milyar verdim.

- 60 milyar kaptırdım.

- 8 yıl mahkemelerle uğraştık.

- Önce ceza veriyorsun sonra beraat veriyorsun.

- Sürekli mahkemelerden kovaldık.

- Bu işin sonu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi.

- Rahat rahat geziyorlar bizim günahımız ne ?

- Vicdanınız rahatsa ben huzuru mahşere bırakıyorum sizden alacağımı helal etmiyorum.

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