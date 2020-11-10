Eskişehir’de operasyon! Gramı 4 milyon lira değerinde ‘kaliforniyum’ ele geçirildi | Kaliforniyum nedir?

Jandarma ekiplerine yapılan ihbar ile M.S. isimli şahsın elinde bulunan kaliforniyum maddesi için alıcı aradığı bilgisi ulaştı.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gece saatlerinde Sivrihisar ilçesi Böğürtlen Mahallesi'nde bulunan dinlenme tesislerinde yapılan kontrolde, kendini askeri personel olarak tanıtan fakat kimlik göstermeyen bir şahıs olduğu tespit edildi.



