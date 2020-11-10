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Eskişehir’de operasyon! Gramı 4 milyon lira değerinde ‘kaliforniyum’ ele geçirildi | Kaliforniyum nedir?

’de kendini askeri personel olarak tanıtan şahsın üzerinde gramı 4 milyon TL değerinde, 133,13 gram ‘’ maddesi ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
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Eskişehir’de operasyon! Gramı 4 milyon lira değerinde ‘kaliforniyum’ ele geçirildi | Kaliforniyum nedir?

Jandarma ekiplerine yapılan ihbar ile M.S. isimli şahsın elinde bulunan maddesi için alıcı aradığı bilgisi ulaştı.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gece saatlerinde Sivrihisar ilçesi Böğürtlen Mahallesi'nde bulunan dinlenme tesislerinde yapılan kontrolde, kendini askeri personel olarak tanıtan fakat kimlik göstermeyen bir şahıs olduğu tespit edildi.

Yapılan arama neticesinde şahsın üzerinde 1 adet tabaca ve kutu içerisinde 133,13 gram açık kahverengi maddenin kaliforniyum maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgisi bulunan şahıs hakkında Türk Ceza Kanununun 174/1 maddesine muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.

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Radyoaktif metalik bir kimyasal element olan kaliforniyum, güçlü bir nötron yayıcı olarak birçok özel uygulamada kullanılıyor.

Kaliforniyum, toksik ve yüksek radyoaktivite içeren bir elementtir.

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