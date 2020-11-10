Kocaeli İzmit'te kardeşler arasında çıkan kavgada kan aktı!

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Ö. daha önce birlikte güzellik merkezi işlettiği kız kardeşi Hatice Ö.'den kendisine olan borçlarını tahsis etmek için icra memurları ve beraberindeki Ahmet D. isimli vatandaşla, iş yerine gitti. Hatice Ö.'nün bulunduğu güzellik merkezine gelen Mustafa Ö. ile kız kardeşi tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın büyümesi sonrasında Hatice Ö., güzellik merkezinde bulunan bir vazoyu Ahmet D.'nin kafasına fırlattı. Daha sonra iki grup arasında kavga çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.