Son dakika: Samsun Ayvacık Nüfus Müdürlüğü karantina altına alındı
Samsun’un Ayvacık ilçesinde bulunan Nüfus Müdürlüğü’nde bir personelin korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu, geçici süre hizmete ara verildiği bildirildi.
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Samsun'un Ayvacık İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde bir personelin korona virüs testi pozitif çıktı.
Korona vakası sonrasında Ayvacık Nüfus Müdürlüğü'nün geçici bir süreliğine kapatıldığı öğrenildi.
Karantina altına alınan Ayvacık Nüfus Müdürlüğü'nde yaklaşık 1 hafta daha hizmet verilemeyeceği belirtildi.