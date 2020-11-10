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Son dakika: Samsun Ayvacık Nüfus Müdürlüğü karantina altına alındı

’un ilçesinde bulunan Nüfus Müdürlüğü’nde bir personelin korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu, geçici süre hizmete ara verildiği bildirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.11.2020
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Son dakika: Samsun Ayvacık Nüfus Müdürlüğü karantina altına alındı

Samsun'un Ayvacık İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde bir personelin korona virüs testi pozitif çıktı.

Korona vakası sonrasında Ayvacık Nüfus Müdürlüğü'nün geçici bir süreliğine kapatıldığı öğrenildi.

Karantina altına alınan Ayvacık Nüfus Müdürlüğü'nde yaklaşık 1 hafta daha hizmet verilemeyeceği belirtildi.

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