İzmir depremine Doğanlar Apartmanı'nda yakalandı! 15 yaşındaki Günay o anları böyle anlattı

"BACAKLARIMI BİR ZAMAN SONRA HİSSETMEMEYE BAŞLADIM"

Deprem esnasında yaşadıklarını anlatan Günay Özışık, babası ve amcasının evin klimalarından bulundukları yeri anladıklarını söyledi. Özışık, "Deprem esnasında kuzenim bizdeydi ve bir anda her yer sallanmaya başladı. Biz depremin durduğunu sandık ve kapıya doğru koşarken bina bir anda çöktü. Bir üçgenin içerisinde olduğumu fark ettim. Ben biraz daha aşağı doğru sürüklenmişim. Üstümde kapı çerçevesi ve dolaplar vardı. Başımın üstünde de duvar vardı, bacaklarıma kadar geliyordu. Bacaklarımı bir zaman sonra hissetmemeye başladım zaten. O esnada kuzenimin sesini de duyuyordum ama. Onun telefonu çekiyordu ve amcamı aradı. Babam ve amcam ulaştı bize telefonla. Evin planından ve klimalardan bizim nerede olduğumuzu anlamışlar. Ekiplere de burada olduğumuzu söyleyip, o şekilde buldurmuşlar bizi" açıklamasında bulundu.