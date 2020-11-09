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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kritik koronavirüs uyarısı

haberi... , koronavirüs (Covid-19) ile ilgili sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı ve tüm vatandaşları uyardı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.11.2020 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kritik koronavirüs uyarısı

Koronavirüsün hızla yayıldığı tüm dünyada vakalar ve ölümler artıyor.

Bu sebeple Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs (Covid-19) ile ilgili sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı ve tüm vatandaşları uyardı.

KRİTİK MASKE UYARISI

Bakan Koca, "Bir arada bulunduğunuz ortamlarda, soluduğunuz hava, ihtiyacımız olan oksijenin yanı sıra, sağlıklı bir insanı ağır hasta etmeye yetecek miktarda Koronavirüs içeriyor olabilir. Risk almayın. Maskenizi, solunum yolunu tamamen örtecek şekilde kullanın. COVID-19 yayılıyor." dedi.

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