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Son dakika: Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem | 2020 son depremler...

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () açıklamasına göreİ; 'nde 4,0 büyüklüğünde meydana geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.11.2020
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Son dakika: Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem | 2020 son depremler...

SON DAKİKA HABERİ: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 'nin açıklarında saat 17.16'da 4,0 büyüklüğünde kaydedildi.

Depremin 3,60 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.


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