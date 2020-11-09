Son dakika: Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem | 2020 son depremler...
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) açıklamasına göreİ; Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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SON DAKİKA HABERİ: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nin Yunanistan açıklarında saat 17.16'da 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
SON DAKİKA HABERİ: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nin Yunanistan açıklarında saat 17.16'da 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 3,60 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.