Son dakika: Kadıköy'de siren sesi paniğe neden oldu! İşte sebebi...

Kadıköy Koşuyolu'nda çalan siren panik yaşanmasına neden oldu. Olay eski Koşuyolu Kalp Hastanesi civarında saat 00.00 sıralarında yaşandı.

ALARM SİSTEMİNDEKİ ARIZA

Hastane binasına kurulan alarm sistemindeki arıza nedeniyle siren çalmaya başladı. Siren sesini duyan çevre sakinleri panik yaşadı. Kimi vatandaşlar evlerinin camlarından sesin duyulduğu sırada cep telefonuyla görüntü alırken bazı vatandaşlarda panikle dışarı çıktı.

Bir süre sonra arıza giderilince ses kesildi. Vatandaşlar da evlerine döndü.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, olayla ilgili sosyal medya hesabından, "Kadıköy'de bu gece (8 Kasım 2020) 23.42'de Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na (TÜSEB) ait binada, '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' için zaman ayarı yapılan siren tertibatı, ilk belirlemelere göre; sistemsel bir hata nedeniyle çalmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.