Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısında yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

BURSA 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 13°C, 23°C

Az bulutlu

KÜTAHYA 0°C, 17°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 12°C, 23°C

Az bulutlu

MUĞLA 8°C, 22°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 17°C, 27°C

Az bulutlu

HATAY 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde batısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA 4°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 0°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 3°C, 17°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 6°C, 19°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 0°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 6°C, 19°C

Parçalı bulutlu

RİZE 10°C, 17°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 11°C, 17°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -3°C, 12°C

Parçalı bulutlu

KARS -3°C, 12°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 5°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -1°C, 14°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 20°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 8°C, 18°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 10°C, 20°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 11°C, 22°C

Parçalı bulutlu