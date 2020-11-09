Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Trafiğe çıkacaklar dikkat! Sis ve pus uyarısı | 9 Kasım 2020 hava durumu
9 Kasım 2020 Pazartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 9 Kasım 2020 Pazartesi hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısında yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
BURSA 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 13°C, 23°C
Az bulutlu
KÜTAHYA 0°C, 17°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 12°C, 23°C
Az bulutlu
MUĞLA 8°C, 22°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 17°C, 27°C
Az bulutlu
HATAY 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde batısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 0°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 3°C, 17°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 6°C, 19°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 0°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 6°C, 19°C
Parçalı bulutlu
RİZE 10°C, 17°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 11°C, 17°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -3°C, 12°C
Parçalı bulutlu
KARS -3°C, 12°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -1°C, 14°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 6°C, 20°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 8°C, 18°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 10°C, 20°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu