Saç ektirdi hayatını kaybetti! Güzellik merkezinde skandal...

Dinlenmek için odasına gittiğinde bayılarak kendisinden geçen genç adam ailesinin ihbarı üzerine eve gelen ambulansla hastaneye götürülmek istendi. Ancak genç adam hastane yolunda ambulansta yaşamını yitirdi. Umut Tuğcu'nun şüpheli ölümünün ardından yapılan ön otopside Tuğcu'nun hipertansiyon hastası olduğu, saç ekimi sırasında vücuduna enjekte edilen ilaçların yan etki yaptığı, bu nedenle kesin ölümünün belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesi gerektiği ifade edildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapmak üzere Tuğcu'nun cenazesi Adli Tıp'a gönderilirken, ailenin şikayeti üzerine güzellik merkezi ve doktor hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Sabah