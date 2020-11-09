09 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Saç ektirdi hayatını kaybetti! Güzellik merkezinde skandal...

Saç ektirdi hayatını kaybetti! Güzellik merkezinde skandal...

Son dakika haberine göre; 'de saç ekimi yaptıran 34 yaşındaki , operasyon sonrası gelişen komplikasyon sonucu hayatını kaybetti. Skandal ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.11.2020
ABONE OL
Saç ektirdi hayatını kaybetti! Güzellik merkezinde skandal...

'deki bir güzellik merkezine saç ektirmek için giden , ücret konusunda anlaştıktan sonra tedaviye başladı. 5 Kasım günü operasyon için annesiyle hastaneye giden genç adam, saatler süren saç ekimi sonrası taburcu edildi.



MİDESİ BULANDI
Akşam saatlerinde annesiyle birlikte eve dönerken midesinin bulandığını, kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek hastaneyi arayan Tuğcu'ya güzellik merkezinde operasyonu yapan doktor, "Tansiyonun düşmüştür. Tuzlu bir şeyler yiyip ayaklarını vücut hizasının üstünde kaldır" cevabını verdi.

Dinlenmek için odasına gittiğinde bayılarak kendisinden geçen genç adam ailesinin ihbarı üzerine eve gelen ambulansla hastaneye götürülmek istendi. Ancak genç adam hastane yolunda ambulansta yaşamını yitirdi. Umut Tuğcu'nun şüpheli ölümünün ardından yapılan ön otopside Tuğcu'nun hipertansiyon hastası olduğu, saç ekimi sırasında vücuduna enjekte edilen ilaçların yan etki yaptığı, bu nedenle kesin ölümünün belirlenmesi için Kurumuna sevk edilmesi gerektiği ifade edildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapmak üzere Tuğcu'nun cenazesi Adli Tıp'a gönderilirken, ailenin şikayeti üzerine ve doktor hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Sabah

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA