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Kütahya’da maden sahasında dev iş makinesi arabayı kağıt gibi ezdi

Tavşanlı ilçesindeki bir dev iş makinesi park halinde ve içinde kimsenin olmadığı bir kamyoneti adeta kağıt gibi ezerek üzerinden geçti. yaralanan olmazken, kamyonet kullanılmaz hale geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.11.2020 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020
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Kütahya’da maden sahasında dev iş makinesi arabayı kağıt gibi ezdi

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bozbelen Köyü yakınlarında bulunan meydana geldi.

Kaya kamyonu olarak bilinen dev iş makinesini kullanan Arif U., maden sahasında manevra yaptığı sırada park halinde ve içinde kimsenin olmadığı 01 FDD 75 plakalı kamyoneti fark etmeyerek üzerinden geçti.

İş makinesi altında adeta kağıt gibi ezilen kamyonet kullanılmaz hale geldi.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

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