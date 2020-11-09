Şehir hayatından sıkılıp döndüğü memleketinde, dev kabaklar yetiştiriyor

Belki ilerleyen zamanlarda Savur'da güzel kabak yetiştiriciliği olur. Gerçekten kabaklarımız muhteşem oldu. 36 kilo 500 gramlık kabağımızı İstanbul'a gönderdik. Ancak bizim bahçemizde kabaklarımız hala var. Bunları da diğer arkadaşlara hediye etmek için taleplerini bekliyoruz. Kesinlikle ticaret yapmıyoruz. Arkadaşlara hediye ediyoruz.