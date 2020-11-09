Gaziantep'te düğünde havaya ateş açan 2 davetliye 88 bin lira ceza
Gaziantep'te dün Karacaoğlan Mahallesi'nde katıldıkları düğünde havaya ateş açan 2 kişiye 88 bin 490 lira cezası kesildi. Savcılık talimatıyla serbest bırakılan şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma ise devam ediyor.
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Karacaoğlan Mahallesi'nde dün yapılan sokak düğününde havaya ateş açıldığı ihbarını alan polis, hemen adrese gitti. Davetlilerden birinin cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntüler incelemeye alındı.
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HAVAYA ATEŞ AÇTILAR
Görüntülerden havaya ateş açan 2 kişi tespit edildi. İsimleri açıklanmayan ikili, gözaltına alındı.
CEZA KESİLDİ
Üzerlerinden tabanca çıkan şüphelilere, 'meskun mahalde silah ateşledikleri' için 44 bin 245'er lira para cezası uygulandı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Gözaltına alınan ve ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma ise devam ediyor.