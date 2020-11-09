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Gaziantep'te düğünde havaya ateş açan 2 davetliye 88 bin lira ceza

'te dün 'nde katıldıkları düğünde 2 kişiye 88 bin 490 lira cezası kesildi. Savcılık talimatıyla serbest bırakılan şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.11.2020 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020
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Gaziantep'te düğünde havaya ateş açan 2 davetliye 88 bin lira ceza

'nde dün yapılan sokak düğününde havaya ateş açıldığı ihbarını alan polis, hemen adrese gitti. Davetlilerden birinin cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntüler incelemeye alındı.

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HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Görüntülerden 2 kişi tespit edildi. İsimleri açıklanmayan ikili, gözaltına alındı.

CEZA KESİLDİ

Üzerlerinden tabanca çıkan şüphelilere, 'meskun mahalde silah ateşledikleri' için 44 bin 245'er lira para cezası uygulandı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan ve ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

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