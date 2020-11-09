Son dakika: İstanbul’da esnek mesai uygulaması başladı
Son dakika haberi... Koronavirüs vaka sayılarının yeniden hızla yükselişe geçmesinin ardından gündeme gelen esnek mesai uygulamasına İstanbul'da bugün itibarıyla başlandı. Esnek mesai kararının ardından işçiler, virüs tedbirleri kapsamında erken saatte yollara koyularak saat 07:00 itibariyle işbaşı yaptı.
İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, virüsle mücadele kapsamında 'Sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındı. Kararın ardından işçiler, virüs tedbirleri kapsamında erken saatte işe başladı.
Virüsün tüm toplumun problemi olduğunu belirten fabrikanın sahibi Cem Baybör, "Valilik açıklama yapmış, sabah 07.00'da başlayın diye, biz de kurallara uyduk. 07.00'da başladık çalışmaya. İşçiler geldi, böyle bir kural varsa, yasa varsa herkes uyacak. Pandemi herkesi problemi. Normalde işe giriş saati, çıkış saati hep aynı olduğundan pandemiden dolayı sıkıntı yaşanıyordu. O yüzden 07.00'ye alınan saatler çok mantıklı oldu. Herkes aynı saatte işe gelmiyor, aynı saatte çıkmıyor. O yüzden güzel" diye konuştu.
Cevizlibağ'da saat 07.00'da özellikle metrobüslerin diğer toplu taşıma araçlarına göre daha fazla kullanıldığı görüldü. Saat 08.00'da metrobüslerdeki yoğunluğun arttığı gözlendi. Bazı metrobüs yolcuları sefer sayılarının çok olduğunu ancak buna rağmen metrobüslerin kalabalık olduğunu belirtti.
"SEFER SAYISI DA İYİ YOĞUNDU BU KEZ AMA ONA RAĞMEN KALABALIKTI"
Yolcu Tahsin Albaş, "Kalabalıktı, metrobüsle geldim, ayakta. Sefer sayısı da iyi yoğundu bu kez ama ona rağmen kalabalıktı. Sabah mesaisi olduğu için herhalde" dedi. Fecire Durgun ise "Çok kalabalık, metrobüsle geldik. Beylikdüzü'nden geliyoruz, çok dolu" diye konuştu. Harun Gökbayrak, "Aşırı yoğunluk var, çok kalabalık. Metrobüsle geldim, Esenyurt'tan Cerrahpaşa'ya gideceğim. Kalabalıktı, üst üsteydi, yoğundu" şeklinde konuştu.
ESNEK ÇALIŞMA NEDİR?
Esnek çalışmanın uygulandığı şirketlerin mesaiye başlama saatleri ve mesailerini sonlandırma saatleri diğer şirketlere göre farklıdır. Türkiye'de daha kamuda geçerli olan esnek çalışma modeli, çalışanların mesai saatleri baz alınarak hazırlanan bir sistemdir.
Esnek çalışma saatleri uygulanan işletmelerde, az sayıda personel çalıştırılma esas alınırken bazı işletmelerde dönüşümlü personel çalıştırma sistemi uygulanır.
ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ
Serbest çalışma saatlerini uygulayan şirketlerin bazıları yoğunlaştırılmış iş haftası "compressed week" dedikleri sistem ile devam ederken, bazıları da mesai saatlerinin başlama ve sonlanma saatlerini 1 saat ileri ya da geri alarak (istihdam edilen kişinin toplam mesai saatini tamamlama şartıyla) devam etmektedir. Yurt dışında uygulanan yoğunlaştırılmış iş haftası tekliflerinde dört gün 10'ar saat, üç gün 12'şer saat gibi çeşitlemeler yer alıyor.