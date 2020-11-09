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İstanbul’da yabancı uyrukluların partisinden 'pes' dedirten görüntüler

Avcılar'da gece kulübünde kişilerin düzenlediği partisinde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Gece kulübünde ortaya çıkan görüntüler “Pes” dedirtti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.11.2020 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020
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İstanbul’da yabancı uyrukluların partisinden 'pes' dedirten görüntüler

Denizköşkler Mahallesinde bulunan bir gece kulübünde kişiler partisi düzenledi.

İstanbul’da yabancı uyrukluların partisinden 'pes' dedirten görüntüler İSTANBUL’DA YABANCI UYRUKLULARIN PARTİSİNDEN 'PES' DEDİRTEN GÖRÜNTÜLER

Kulüpte koronavirüs tedbirlerin hiçe saydığı anlar ise ortaya çıktı.

Görüntülerde ayrıca yasak olmasına rağmen parti boyunca nargile kullanılması, cam bardaklarda alkollü içecek servisi yapılması da dikkati çekti.

YASAK OLMASINA RAĞMEN...

'ya özgü müziklerin çalındığı, gece boyunca maske takılmadan ve sosyal mesafe kuralı ihlal edilerek yapılan kutlama anları sosyal medyada videolarda yer aldı.

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