İstanbul’da yabancı uyrukluların partisinden 'pes' dedirten görüntüler
Avcılar'da gece kulübünde yabancı uyruklu kişilerin düzenlediği doğum günü partisinde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Gece kulübünde ortaya çıkan görüntüler “Pes” dedirtti.
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Denizköşkler Mahallesinde bulunan bir gece kulübünde yabancı uyruklu kişiler doğum günü partisi düzenledi.
Kulüpte koronavirüs tedbirlerin hiçe saydığı anlar ise sosyal medyada ortaya çıktı.
Görüntülerde ayrıca yasak olmasına rağmen parti boyunca nargile kullanılması, cam bardaklarda alkollü içecek servisi yapılması da dikkati çekti.
YASAK OLMASINA RAĞMEN...
Afrika'ya özgü müziklerin çalındığı, gece boyunca maske takılmadan ve sosyal mesafe kuralı ihlal edilerek yapılan kutlama anları sosyal medyada videolarda yer aldı.