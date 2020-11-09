Sefirin Kızı dizisinin Akın'ı Erhan Alpay'dan flaş sözler: Kötülük nedensiz olmaz

Canlandırdığı karakterin kötü olmasının avantaj ve dezavantajlarından söz eden oyuncu, ''Kötülük nedensiz olmaz, iyiliği nedensiz yapabilirsiniz ama kötülüğün muhakkak bir sebebi vardır'' dedi.

2.5 yaşında bir oğlu olan başarılı oyuncu, uzun set saatlerinin iyi bir baba olmasını engellemediğini, ailesine gereken vakti ayırabildiğini anlatırken, insanı ayakta tutan kavramın 'sevgi' olduğuna değindi.

İÇİNİZDEKİ OYUNCULUK AŞKINI NASIL KEŞFETTİNİZ?

Sanat, çocukluğumdan beri içimde olan bir şeydi. Çok küçük yaşlarda, karikatür çizmeye başladım. Bu şekilde bu serüvene dahil oldum ama oyunculuğa olan ilgimi lise yıllarımda keşfettim diyebilirim.

BUGÜNE KADAR CANLANDIRDIĞINIZ HANGİ KARAKTERE 'BENİM İÇİN YERİ ÇOK AYRIDIR'' DİYEBİLİRSİNİZ?

Aslında kariyerimde şöyle bir hikayem var. Genelde ben polisi oynadım. (gülüyor) Tabii ki her polisin kendine göre bir karakteri var. Meslek olarak aynı olabilir ama her karakterin farklı hayatları, yaşam biçimleri var. İyi polis de olabilirsin, kötü polis de olabilirsin. Hayatta da böyledir.

Esaretin Bedeli'nde gardiyanı oynamıştım. Yine kolluk kuvvetiydim. Gaddar da bir gardiyandı. O karakter hoşuma gitmişti, keyifliydi.

SEFİRİN KIZI'NDA CANLANDIRDIĞINIZ AKIN KARAKTERİNDEN BAHSEDER MİSİNİZ? KÖTÜ BİR KARAKTERİ CANLANDIRMAK EKRANLARDA GÖRÜNENİN AKSİNE DAHA MI KEYİFLİ?

Bir oyuncu eğer bir şeyi tercih etmişse, o artık onun için zor değildir. Sahneye girdiğinizde akıp giden bir şey, zor olduğunu düşünmüyorum.

Akın, baya sert ve kötü bir karakter ama kendince de haklılık payı olabilir. Kötü nedensiz olamaz çünkü. Bence bütün insanlık da buna inanıyordur. Sevgiyi, iyiliği nedensiz yapabilirsiniz ama kötülüğün bir nedeni olmalı.

Akın karakteri bir sosyopat. Benim için oynaması çok keyifli. Öyle bağlıyım karaktere. Sefirin Kızı'nda böyle bir karakteri canlandırmaktan çok mutluyum. Görevimi de yerine getirebildiğimi düşünüyorum.

Benim gözümden Akın için şunları da söyleyebilirim. Ben de isterdim elbette iyi bir karakteri oynamayı ama hayatta kötüler de var. Kötünün ve iyinin arasındaki aydınlığın ve karanlığın arasındaki çatışma olmak zorunda.

BU ZAMANA KADAR MESLEĞİNİZE DAİR ALDIĞINIZ EN OLUMSUZ VE SAÇMA ELEŞTİRİ NEYDİ?

Akın karakterine gelen eleştiriler var da söyleyemem burada… 'Bip' yeriz. Küfür kıyamet gırla bu adama… (gülüyor)

Bazen ''Ne oluyor ya!'' diyorum, bazen de diyorum ki ''Bu iyi bir şey, bir şeyler yapıyoruz ki seyirci de bunun karşılığını bu şekilde veriyor, nefretini sergiliyor.''

AİLE YAŞANTINIZDA NASIL BİRİSİNİZ?

Babayım. 2.5 yaşında bir oğlum var. Onunla ve eşim Arzu'yla vakit geçiriyoruz. Bodrum'a da birlikte gidiyoruz. Genelde hep birlikteyiz. Ekip olduk onlarla. Kamera ardındaki ekibim onlar. (gülüyor)

SETTEKİ ERHAN'I 3 KELİMEYLE TANITIR MISINIZ?

Disiplinli, çalışkan, aksi.

AŞK, HAYATINIZIN NERESİNDE?

Aşk, evimde… Mesleğim benim için meslektir ama evim, ailem, onlar benim için aşktır…

EN GARİP ÖZELLİĞİNİZ NEDİR?

Mesela tatlı yemeye gideriz pastaneye, ben aşure yerim. Derler ki 'Ne alaka?' Öyle tuhaf isteklerim vardır.

Aslında bir sürü tuhaf özelliğim vardır ama şu an spesifik bir cevap veremiyorum. Eşim Arzu'ya sorsaydınız bu soruyu, 50 saat falan anlatırdı.

HAYATTAKİ EN BÜYÜK KORKUNUZ NEDİR?

Sevdiklerimin başına bir şey gelmesinden korkarım. Kendim için çok korkmam ama onlar için korkarım…