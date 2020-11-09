İzmir depreminde umut olmuşlardı! İşte enkazdan sağ çıkmayı sağlayan uygun boşluklar

STRES OKSİJENİ AZALTIR

Açlığa uzun süre dayanılabildiğini ancak susuzluğun büyük bir problem oluşturabileceğine vurgu yapan Prof. Dr. Yıldızdaş, şöyle konuştu:

"İnsanların susuzluğa ne kadar dayanabildiği çok net değil. Üç gün ile yedi gün arasında değişiyor. Yaz aylarındaki çok sıcak dönemlerde susuzluk problemi çok daha belirgin olabiliyor. Çocukların susuzluğa dayanıklılığı erişkinlere göre daha azdır. Bununla beraber yıkıntının arasındaki panik ya da stres gibi durumların olmamasına mutlak dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü bu stres faktörleri özellikle hem oksijen tüketimine hem metabolizmaya hem enerji tüketimini artırabiliyor. Bu da bir takım depoların boşalmasına neden olabiliyor. O nedenle mümkün olduğu kadar sakin olmak gerekiyor. Hatta aktif dinlenmeler, aktif uyku olması gerekiyor."