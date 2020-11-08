08 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Bitlis'te 100 kilogram patlayıcı madde ele geçirdi

Son dakika: Bitlis'te 100 kilogram patlayıcı madde ele geçirdi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, ekiplerince, kırsalında ormanlık alanda gömülü, patlamaya hazır halde 100 kilogram ele geçirildiğini açıkladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.11.2020
ABONE OL
Son dakika: Bitlis'te 100 kilogram patlayıcı madde ele geçirdi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bitlis'in Tatvan İlçesi kırsalındaki Çirik bölgesinde toprağa gömülü vaziyette patlayıcı madde bulunduğu bilgisi alınması üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bitliste 100 kilogram patlayıcı madde ele geçirdi BİTLİS'TE 100 KİLOGRAM PATLAYICI MADDE ELE GEÇİRDİ

Yapılan aramalarda, 138, 60, 80 santimetre ebatlarındaki çukurlar içine yerleştirilmiş, 6 teneke bulundu. Tenekelerde toplam 100 kilogram, mazot ile desteklenmiş, fünyeleri takılı patlamaya hazır halde amonyum nitrat maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı olay yerinde kontrollü şekilde imha edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA