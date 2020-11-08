Uzman isim açıkladı: Yağmur suyu maskeleri etkiler mi?

"MASKE HASTALIĞIN ŞİDDETİNİ DE AZALTIYOR"

Doç. Dr. Demirhan, maskenin hastalıktan korumasının yanı sıra şiddetini de azalttığına dikkati çekerek, "Yapılan testlerin artması tanı alan hastaların artmasına neden oldu. Ancak bununla beraber hafif ya da belirti vermeden hastalık geçiren hastaların sayısında da artış görüldü. Bu durum maske kullanımının artmasına bağlanmaktadır. Maske kullanımı sadece bizi diğer hastaların damlacıklarından korumuyor aynı zamanda daha az virüs ile temas etmemizi sağlıyor. Ağır hastalığın yüksek virüs yükü ile olduğu ileri sürülmektedir. Virüs yükü ile ilişkili hastalık seyri yeni bir fikir değil. Gripte de benzer şekilde influenza A virüs dozu arttıkça hastalık ciddiyetinin arttığı bildirilmiştir. Bu süreçte maskenin virüs yükünü azalttığına dair örnekler görüldü. Şubat ayında Japonya'daki diamondprinces gemisindeki hastaların yüzde 18'inde hastalık asemptomatik iken, mart ayında Arjantin'deki başka bir gemideki hastaların yüzde 81'i asemptomatik geçirdi. Aralarındaki en önemli fark Arjantin'deki gemide ilk vakanın tespitinden hemen sonra yolcuların cerrahi maske ve mürettebatın ise N95 maske takması idi. Toplu taşımada mesafenin yeterince korunmaması, el ile aynı alanlara birden fazla kişinin teması hastalık riskini arttıran başlıca faktörlerdir. Bu durumda en rahat uygulanabilir yöntem olarak maske kullanımına dikkat edilmesidir" açıklamasında bulundu.