Yangından evin kedisi sayesinde kurtuldular

Abla ve kardeş, evin Cengizhan ismini verdikleri kedisinin çıkardığı seslere uyandı. Kardeşler daireden çıkıp, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen Nazmiye Şevval Y. ile İrem Y.'ye ayakta müdahale edildi.