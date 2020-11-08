Aileler dikkat! Bilim Kurulu üyesi açıkladı: İşte çocuklarda görülen koronavirüs belirtileri...

"Ama sarımsağın suyunu ekstradan içip sarımsağı fazla fazla tüketmek sizi ekstra olarak koronavirüsten korumayacaktır. Böyle bir koruma sağlamayacaktır. Bunun yerine bolca çeşitli sebzeleri, meyveleri tüketmeniz, uyku düzeninize dikkat etmeniz, günde en az 6 saat uyku uyumanız, temiz havada spor yapmanız, kalabalık olmayan yerlerde yürüyüş yapmanız, biraz da stresten uzak durmanız, sosyal mesafeye, maskeye, hijyene dikkat ettiğiniz sürece sizi hastalıktan koruyacaktır. Bize de sık sorulan sorular var; 'sarımsak fazla mı yiyeyim', 'portakal fazla mı yiyeyim', 'limon çok mu tüketeyim' gibi. Bunların size ek bir katkısı olmayacaktır. Bunun yerine hep söylediğimiz gibi sosyal mesafeye dikkat edelim, maskemizi doğru takalım ve el hijyenimizi doğru sağlayalım"