Hande Çinkitaş cinayetinde flaş detay! Mektuptaki o ayrıntı cinayeti çözdürdü...

CİNAYET 19 YIL SONRA AYDINLANDI

Komiser Tamer Topsakal ve beraberindeki dedektifler şaşkınlıktan adeta küçük dillerini yutmuştu. Kanadalı meslektaşlarının anlatımlarıyla birebir örtüşen bir durum vardı. Derhal durumu soruşturma savcısı ile paylaşıp, mezarlıkta bir izleme sistemi kurmayı teklif ettiler. Ancak bu talepleri de kabul görmedi. Cinayetin aydınlanması için 19 yıl geçmesi gerekecekti.

EŞİNİ SUÇLADI

Nezih Çinkitaş ifadesinde, kendisiyle birlikte tutuklanan eşi üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ı suçladı. Nezih Çinkitaş, "Kızım ile Şehnaz'ın araları iyi değildi. Bir keresinde bana, 'bir leşim var' dedi. Kızımı darp ettiğini gördüm. Kızımın öldürülmesinde fail Şehnaz çıkacak" dedi.