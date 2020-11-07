Son dakika: Covid-19 önlemleri Almanya'da binlerce kişiyi sokaklara döktü

Almanya'da artan korona virüs vakalarının ardından yeniden uygulanmaya başlayan karantina tedbirleri protestolara neden oldu.

Leipzig kentinde bulunan Leuschnerplatz Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 20 bin kişi Covid-19'a karşı alınan önlemleri protesto etti. Protestolar sırasında polis, aşırı sağcı ırkçı gruplar ile sol grupların çatışmasını engellemek amacı ile geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Göstericilere sık sık radikal grupların provokasyonlarına gelmemeleri konusunda anonslar yapan polis, yer yer tansiyonun yükselmesi üzerine birçok kişiyi gözaltına aldı.

Protestolar sırasında göstericilerin maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.