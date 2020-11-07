Son dakika: Bolu Valiliği Kovid-19 tedbirleri kapsamında kısıtlama kararını duyurdu

Bolu'da koronavirüs kapsamı çerçevesinde kısıtlamalar getirildi. Valilikten yapılan açıklamada, 4 Kasım'da Vali Ahmet Ümit başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun yeni kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşların temel ihtiyaçlarını kendileri karşılayabilmeleri amacıyla şehir içi toplu taşıma araçlarına yolcu yoğunluğunun en az olduğu 10.00-12.00 ile 14.00-16.00 saatlerinde binebilmesine izin verilmesine karar verildiği aktarılarak, "Şehir içi toplu ulaşım araçlarında maske kullanımı kontrolünün de belediyelerce titizlikle yapılmasının devamına karar verildi." ifadesine yer verildi.

ESKİŞEHİR'DE KISITLAMA GETİRİLDİ

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilerin10.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği bildirildi.

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