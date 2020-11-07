07 Kasım 2020, Cumartesi
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Kocaeli'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

İzmit ilçesinde 3 Kasım tarihinde Eski İstanbul Yolu Caddesi üzerinde bulunan çalıştığı binadan düşen inşaat işçisi 4 gündür tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.11.2020
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Kocaeli'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, 47 yaşındaki Gürsel Taşar, inşaat işçisi olarak çalıştığı yapımı devam binada dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Taşar, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Taşar, 4 günlük yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Taşar'ın cenazesi hastanede yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Daha sonra Taşar'ın cenazesi öğle namazını müteakiben Alikahya Hayırsevenler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Körüktepe Mezarlığında toprağa verildi.

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