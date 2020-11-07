İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Kovid-19 denetimleri hakkında yeni açıklama: 13 bin...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İstanbul'da dün 13 bin 198 denetim yapıldığını duyurdu.
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Vali Yerlikaya, Twitter hesabından #SağlıkİçinHepimizİçin hashtag'iyle yaptığı paylaşımda;
"İstanbul'da dün 13.198 denetim yapıldı. Kurallara uyan herkese teşekkürler. Denetimlerde 378 iş yeri uyarıldı, 10 iş yeri geçici olarak kapatıldı, 28 kişi zorunlu izolasyona tabi tutuldu, 1178 kişiye maske takmadığı için işlem yapıldı." ifadelerini kullandı.
İstanbul'da dün 🔎13.198 denetim yapıldı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 7, 2020
✅Kurallara uyan herkese teşekkürler.
👏👏👏
Denetimlerde;
❗️378 işyeri uyarıldı
⛔️10 işyeri geçici olarak kapatıldı
💢28 kişi zorunlu izolasyona tabi tutuldu
❌1.178 kişiye maske takmadığı için işlem yapıldı😷#SağlıkİçinHepimizİçin pic.twitter.com/KdufRgFYcT
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