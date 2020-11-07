07 Kasım 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Malatya eski belediye başkanı Seyhan Semercioğlu koronavirüsten hayatını kaybetti

Malatya eski belediye başkanı Seyhan Semercioğlu koronavirüsten hayatını kaybetti

eski belediye başkanlarından , yeni tip (Covid-19) hastalığından vefat etti. Semercioğlu, belediye başkanlığı sonrasında avukatlık görevine devam ediyordu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.11.2020 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020
ABONE OL
Malatya eski belediye başkanı Seyhan Semercioğlu koronavirüsten hayatını kaybetti

Anavatan Partisi'nden (ANAP) seçildiği Malatya Belediye Başkanlığı görevinde 1984- 1989 yılları arasında bulunan 74 yaşındaki Semercioğlu, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine bir süredir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Bir dönem yaptığı belediye başkanlığı sonrasında avukatlık görevine devam eden Semercioğlu'nun Covid-19'dan vefat ettiği kaydedildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA