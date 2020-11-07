Malatya eski belediye başkanı Seyhan Semercioğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Malatya eski belediye başkanlarından Seyhan Semercioğlu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalığından vefat etti. Semercioğlu, belediye başkanlığı sonrasında avukatlık görevine devam ediyordu.
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Anavatan Partisi'nden (ANAP) seçildiği Malatya Belediye Başkanlığı görevinde 1984- 1989 yılları arasında bulunan 74 yaşındaki Semercioğlu, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine bir süredir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
Bir dönem yaptığı belediye başkanlığı sonrasında avukatlık görevine devam eden Semercioğlu'nun Covid-19'dan vefat ettiği kaydedildi.