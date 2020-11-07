



"ÇOK KORKTUM"

Yaklaşık 11 saat polisin alıkoyduğu E.Y. de okuldaki öğretmeninin kendisine, öldürülen öğretmen Paty hakkında ne düşündüğünü sorduğunu belirterek, "Ben de dedim ki; 'O öldüğü için üzüldüm ama o karikatürü göstermese hiçbir şey olmazdı.' dedim. Öğretmen de bana 'tamam anladım' dedi. Başka hiçbir şey söylemedi." ifadesini kullandı.

E.Y., polisin kendisini karakola götürmesine ilişkin de "Çok korktum ve ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım." dedi.

Polisin de tıpkı öğretmeni gibi kendisine Paty hakkında soru sorduğunu anlatan E.Y., aynen okuldaki cevabı verdiğini söyledi.

Olayın etkisini hala atlatamadığını ifade eden E.Y., "Polis bana camiye gidip gitmediğimi sordu. Ben de cumartesi ve pazar gittiğimi söyledim. Sonra ifademi fotokopi yaptılar ve onu imzaladım." şeklinde konuştu.

Öte yandan, polisin arama yaptığı E.Y.'nin odasındaki dağınıklık ve polisin küçük kızın eşyalarını ve kitaplarını dağıtmış hali dikkati çekti.

"POLİSE DAVA AÇMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Fransız polisinin sabah evinden aldığı Y.E.A.'nın Nevşehirli annesi Mukaddes Akdağ "Eşim işe gittikten sonra uyumuştum. Polisler sabah 07.30'a doğru evimizi bastı. Bu küçük oğlumu almaya geldiler. Hiçbir bilgimiz yoktu, hazırlıksızdık. Büyük bir sürpriz oldu." dedi.

Akdağ, polislerin eve geldikten sonra arama belgesi göstermeden doğrudan evinin içinde oğlu Y.E.A.'yı aradığını belirterek, evde arama yapıldığını, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin fotoğraflarının çekildiğini aktardı.

Polisin hiçbir açıklama yapmadan oğlu Y.E.A.'yı götürdüğünü, diğer çocuklarının da korku içinde olanları izlediğini vurgulayan Akdağ, daha sonra kendisi ve eşinin de karakola giderek ifade verdiğini söyledi. Akdağ, polisin kendilerine hiçbir yazılı evrak vermediğinin altını çizdi.

Y.E.A.'nın da Paty ile ilgili okulunda sorgulandığını ifade eden Akdağ, polisin baskın yapmasına anlam veremediğini, istenilmesi halinde karakola giderek ifade vereceklerine işaret etti. Polis sorgusunda kendisine siyasi sorular sorulduğunu da belirten Akdağ, "Macron ile Erdoğan'ın kavgasına ne diyorsun' dediler. Ben de 'karışmıyorum, bunlar politik işler, böyle şeylerden anlamıyorum." dedim. Bana neden başımı kapattığımı sordular. 'Eşin mi zorluyor' dediler. Ben de 'Müslüman olduğum için, kendim istediğim için kapatıyorum.' dedim." şeklinde konuştu.

Fransa'da vergi verdiklerini ve bu ülkenin bir parçası olduklarının altını çizen Akdağ, "Yaşananlardan dolayı hiç iyi hissetmiyoruz. Biz normal bir aileyiz ama bize terörist ailesi gibi davrandılar." değerlendirmesinde bulundu. Akdağ, 1999 yılından beri Fransa'da yaşadığını ve polise karşı dava açmayı düşündüklerini dile getirdi.

"ORUÇ, NAMAZ VE CAMİ SORULDU"

Y.E.A. da kendilerine okulunda sorulan soruya ilişkin, "Keşke o karikatürleri göstermeseydi, 'sanırım ondan öldü' diye söyledik." dedi. 10 yaşındaki Y.E.A. karakolda kendisine oruç, namaz ve camiyle ilgili sorular sorulduğunu aktararak, "Ben de cevap olarak 'evet eşyalarımla camiye gidiyorum, namaz kılıyorum, oruç tutuyorum. Ama oruçlarımı sadece pazartesi tutuyorum çünkü okulum var." dedim" diye konuştu.

"OKULDAKİ ÖĞRETMEN ŞİKAYETTE BULUNMUŞ"

Gümüşhaneli Ayşegül Polat ise eşi Ömer Polat işe gittikten sonra polisin 07.10'da kapılarına çok sert şekilde vurduğunu belirterek, "Zaten çocuk kapıyı açar açmaz direkt içeri saldırdılar. 7-8 kişilerdi hiçbir soru-cevap olmadı. 3-4 tanesinin yüzü kapalıydı." dedi.

Polat, neden eve geldiklerini sorduğunda polislerin "Oğlu M.E.P.'nin teröristleri savunduğu ve onu almak için geldikleri" karşılığını aldığını aktardı. Bu iddia karşısında şaşkına döndüğünü vurgulayan anne Polat, "Ben böyle bir şey olmasına ihtimal vermiyorum. Buna inanmıyorum, kim şikayet etmiş, hangi belgeyle buraya geldiniz, neymiş suçu' dediğimde 'biz size şu an söyleyemeyiz. Karakola gelmeniz gerekli" dediler." dedi.