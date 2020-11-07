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Denizli'de firari çift filyasyon ekibi kılığına giren jandarma ekipleri tarafından yakalandı

’de, bir iş yerinden 25 bin TL değerinde yüksek gerilim hattı malzemesi çalan , 'ın film gibi operasyonuyla yakalandı. '' operasyon kapsamında ekibi kılığına giren karı kocayı kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler olayı kelepçe takılınca anladı.

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Giriş Tarihi: 07.11.2020 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020
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Denizli'de firari çift filyasyon ekibi kılığına giren jandarma ekipleri tarafından yakalandı

Sarayköy ilçesinde geçtiğimiz hafta bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayında 25 bin TL değerinde yüksek gerilim hattına ait demir malzemeler çalındı. İhbar üzerine Sarayköy İlçe Komutanlığı ve jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi () tarafından soruşturma başlatıldı.

Olay ile ilgili 36 kamera 63 saat izlendikten sonra olayda kullanılan araç plakasını tespit eden JASAT ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etmesinin ardından fiziki takibe aldı. Jandarma ve JASAT ekipleri tarafından "" adı verilen operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde, olayda kullandıkları araç ile 2 şüpheli sanayi bölgesinde yakalandı.

Ardından Jandarma ekipleri tarafından olduğu belirlenen ilhan T. (30) ve eşi Seher T. (26), Sarayköy'de çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine sevk edildi. İhsan T. ve eşi Seher T'nin toplamda 72 suç kaydının olduğu öğrenildi.



JANDARMA EKİPLERİ FİLYASYON EKİPLERİ KILIĞINA GİRDİ

Soruşturmayı derinleştiren JASAT ekipleri, olayın ardından gerçekleştirdikleri ikinci operasyonda ekibi kılığına girerek, olaya karıştığı iddia edilen bir çifti daha takibe aldı. jandarma ekipleri, ekibi kılığında daha önce tutuklanan Seher T'nin kardeşi olan Musa D. (25) ile dini nikahlı eşi Ümmü Ç'nin (20)yaşadığı eve gitti. Çalan kapıyı açan 2 şüpheli, kollarına kelepçe takılınca filyasyon ekibinin jandarma olduğunu anladı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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