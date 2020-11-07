07 Kasım 2020, Cumartesi
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Kıbrıs Gazisi Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı

’nin Keşan ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 67 yaşındaki , düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.11.2020 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020
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Kıbrıs Gazisi Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı

için bugün ilçeye bağlı Orhaniye köyünde düzenlendi. Törene, Akar ailesinin yanı sıra Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Öztürk Mustafa Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ferhat Dönmez ve vatandaşlar katıldı.

Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda cami avlusuna getirilen Mahmut Akar'ın cenazesi, öğle vakti Keşan Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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