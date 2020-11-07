Kıbrıs Gazisi Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı

Mahmut Akar için bugün ilçeye bağlı Orhaniye köyünde askeri tören düzenlendi. Törene, Akar ailesinin yanı sıra Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Öztürk Mustafa Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ferhat Dönmez ve vatandaşlar katıldı.