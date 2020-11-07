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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Gli paylaşımı

Ayasofya'nın maskotu haline gelen Gli isimli kedinin öldüğünü sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.11.2020 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Gli paylaşımı

Ayasofya Camisi'nin sembolü haline gelen Gli adındaki kedi bir süre önce rahatsızlanmış ve tedavi altına alınmıştı. İstanbulluları üzen haberi Vali Yerlikaya sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu.

"GLİ YAŞAMINI YİTİRDİ"

Vali Yerlikaya mesajında; "Gli'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. 24 Eylül tarihinden beri Levent'teki özel bir veteriner kliniğinde tedavi gören #Ayasofya'nın kedisi Gli yaşlılığa bağlı olarak maalesef yaşamını yitirdi. Seni hiç unutmayacağız #Gli" ifadelerini kullandı.

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